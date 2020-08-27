Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:29 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

ABD'den Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme!
Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Saldırı hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'
Darbeci Hafter'den petrol blokajı... Libya'nın zararı 9 milyar doları aştı!
Francisco Montero Beşiktaş'ta
Dikkatsiz sürücü trafik denetimi yapan jandarmayı eziyordu

Dikkatsiz sürücü trafik denetimi yapan jandarmayı eziyordu

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık n

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Turşuyu ziyan eden 10 hataya dikkat!

Turşuyu ziyan eden 10 hataya dikkat!