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  3. Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

AA'nın aktardığı haberde, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

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