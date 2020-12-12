Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan Yunanistan ve GKRY'ye AB göndermesi: Köklü ilişkiler ayak oyunlarına esir edilemez

Manisa-Akhisar çevre yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle açıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.

- Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ELEŞTİRİ



- Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz.

- Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir.

- (Avrupa Birliği'ne eleştiri) Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. İyi niyetimize rağmen gösterilen tutumu doğru bulmuyorum. Alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlı yürüyeceğiz.

MANİSA-AKHİSAR ÇEVRE YOLUNUN ÖZELLİKLERİ



Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapıldı.

8,8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevre yolunda, kalan 4,3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı. Toplam uzunluğu 13,1 kilometre olan yol, tamamıyla hizmete girdi. Yol, bölgedeki ulaşım koridorunda önemli bir yere sahip olacak.

Yıllık ortalama günlük trafik değeri 32 bin 770 araç olan İstanbul-İzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktası niteliğindeki ilçede, Bergama-Soma-Akhisar Devlet yolu ile Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet yolu ulaşımı da şehir merkezi üzerinden sağlanıyordu.

Projeyle birlikte araçlar şehir merkezine uğramadan transit güzergah üzerinden yollarına devam edebilecek.

Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i modern dönel olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa edildi.