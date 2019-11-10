Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı: 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidan...

Başkan Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı: 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidan...

Başkan Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı: 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidan...

Başkan Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" yarın 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" yarın 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.


Burcu Esmersoy'dan itiraf: Sırf ayıp olmasın diye takip ediyorum
İbrahim Tatlıses'in kızının gergin anları! Sokak ortasında tartıştılar
Mahkeme 'taciz yok' dedi
10 Kasım'a özel beste
Ayrılık sonrası single geliyor
<p>´Anıtkabir’de dokuzu beş geçe´ notuyla paylaşılan video da, askerlerin bir gün öncesinden güllerd

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir Programının Hazırlıklarını Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ata'ya saygı: Saat 9.05'te Türkiye durdu

Yıl 1938... Genelkurmay arşivinden özel fotoğraflar