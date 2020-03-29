Başkan Erdoğan, 500 yıl sonra Granada'da okunan ezanı dinledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken...



Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın.



Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun... pic.twitter.com/t6d1ZAbEs5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2020

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.

500 YIL SONRA OKUNAN EZAN

Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumumuştu.

Bugün İspanya'daki İslam hakimiyetinin son kalesi olan Granada'dan da 500 yıl sonra ezan sesleri yükseldi.

GIRNATA'NIN ÖNEMİ!

İspanya'da Müslümanların elinde bulunan son devlet olan Gırnata Emirliği, 10 yıllık bir savaştan sonra 2 Ocak 1492'de düşmüş, böylece Avrupa'daki İslam hakimiyeti sona ermişti.



İspanya'daki son İslam devleti olan Gırnata, 1232'de kurulmuştu. Aragan Kralı II. Ferdinand, Ekim 1469 tarihinde Kastilya Kraliçesi I. Isabel ile evlenerek bu iki krallığın güçlerini birleştirmişti. II. Ferdinand, 1482 tarihinde Gırnata Emirliği'ne karşı bir mücadele başlattı. Gırnata Emiri Ebu Abdullah Muhammed'den 1490 yılında Gırnata'nın teslimini istedi fakat bu isteği geri çevirildi. 1491 yılında Gırnata yakınlarındaki Santa Fe'ye karargah kurdu. 2 Ocak 1492 tarihinde Gırnata düştü ve Gırnata Emirliği yıkıldı. Böylece Endülüs'teki İslam hakimiyeti son buldu.