Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resepsiyonda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor." dedi.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZA UZANAN ELLERE TAHAMMÜLÜMÜZ OLAMAZ"

Başkan Erdoğan, "Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir." dedi.

Erdoğan "Türkiye sınırları boyunca kahramanca mücadele veriyor, birileri teröristlerin ve arkalarındaki güçlerin ağzıyla gölge düşürmeye çalışıyor." diye konuştu.