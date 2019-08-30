Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,832
  • 6,3954
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz

Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz

Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz

Başkan Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada "Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resepsiyonda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor."  dedi.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZA UZANAN ELLERE TAHAMMÜLÜMÜZ OLAMAZ"

Başkan Erdoğan, "Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir." dedi.

Erdoğan "Türkiye sınırları boyunca kahramanca mücadele veriyor, birileri teröristlerin ve arkalarındaki güçlerin ağzıyla gölge düşürmeye çalışıyor." diye konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!
İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Rize’de arazi şartların zorlu olması nedeniyle ilginç yapılar ortaya çıkıyor. Arazilerin engebeli

Yer Bulamayınca Dev Kayanın Üzerine Ev Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihi Erzurum Kalesi'nde 8 asırlık su isale hattı bulundu

Büyük zafer 97 yaşında! Devletin zirvesi Anıtkabir'de