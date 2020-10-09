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  • Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
09 Ekim 2020 Cuma 19:23 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

Başkan Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
AA

Başkan Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak. 

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