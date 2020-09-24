Başkan Altay'dan 10 bin tablet müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da evinde bilgisayarı olmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla yaklaşık 10 bin öğrenciye tablet göndereceklerini belirten Başkan Altay, öğrencilere seslenerek şunları söyledi: “Eğitim öğretim yılımız açıldı ve bu sene her zamankinden daha farklı bir şekilde uzaktan eğitimle dersleri takip ediyorsunuz. Yeni sisteme ayak uyduran ve eğitimi her konudan daha önemli gören öğretmenlerimiz velilerimiz ve sizlere teşekkür ediyorum.”

SİZE DÜŞEN ÇALIŞMAK



“Ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında en büyük gücümüz gençliğimizdir. Bu konuda size olan güvenim her geçen gün artmaktadır. Unutmayın ki biz her zaman sizin yanınızdayız.

Konyamızda 8 ve 12. sınıflarda okuyan, önümüzdeki yıl sınavlara girecek arkadaşlarımızdan uzaktan eğitimi takip edecek ekipmanı olmayanlara tablet desteği vermek bir için çalışma başlattık.

Evinde interneti ve tableti olmayan gençlerimizin bilgilerini Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldık ve yaklaşık 10 bin öğrencimize en kısa zamanda tabletlerini göndereceğiz. Size düşen derslerinizi takip etmek, çalışmak ve sonunda başarılı olmaktır. Devletimiz, milletimiz ve aileniz sizden bu başarıyı bekliyor. Tüm öğrencilerimizi gönülden selamlıyor, başarılar diliyorum. Yaptığımız bu çalışmanın Türkiye’ye örnek ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

BİLİM TIR’I PANDEMİ SÜRECİNDE BİLİM MERAKLILARIYLA BULUŞUYOR



Konya Bilim Merkezi tarafından 2015 yılında kurulan ve o günden bugüne 336 bin 320 öğrenciyi bilimle tanıştıran Bilim TIR’ı, Kovid-19 kapsamında normalleşme süreciyle birlikte öğrencilere yeniden kapılarını açtı. Kültürpark’ta 6 sergi alanında 23 sergi ekipmanı ile vatandaşların ziyaretine açık olan Bilim TIR’ına, 40 metrekarelik alanda en fazla 5 öğrenci alınarak bilimin eğlenceli yüzü tanıtılıyor. 10 dakikayla sınırlı tutulan ziyaretlerde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede riayet edilerek öğrencilere bilimsel faaliyetler eğlenceli bir dille anlatılıyor.

HER SEANSTA TEMİZLİK



Bilim TIR’ına gelenler; anatomik modellerle vücudumuz, robotlar ile robotik kodlama, gezegenler ile evrenimiz, dinazor t-rex, vandegraf jeneratörü, denge kuşu, hiperbolik delik, el bataryası, sterling, motor, desibel ölçer, hanoi kuleleri ile fizik kuralları, zeka oyunları, el-göz-beyin koordinasyonu konularında bilgi sahibi oluyor. Her seans ve etkinlikten sonra ulv soğuk sisleme cihazı ile dezenfeksiyonu yapılan Bilim TIR’ı, güvenli bir şekilde bir sonraki ziyarete hazır hale getiriliyor.

KONYA BİLİM MERKEZİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR



Konya Bilim Merkezi, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında bilim meraklılarına hizmet veriyor.

Konya Bilim Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni normalleşme takvimi doğrultusunda ziyaretçilerini bilimle buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, yeni normalleşme sürecinde gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak sosyal mesafeye uygun olarak bilim meraklılarına hizmet veriyor. Bilimsel sergilerin ve etkinliklerin yanında planetaryumu, gözlem kulesi, kütüphanesi, toplantı salonları bulunan, bilim kampları ile öğrencilere eğitimler veren Konya Bilim Merkezi, şehrin sembollerinden biri haline geldi.

ÇEVRİMİÇİ KAMPLARI



Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Yaz Bilim Kamplarını, bu yıl Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitimle online olarak öğrencilerle buluşturan Konya Bilim Merkezi, Türkiye’nin birçok şehrinden 5-17 yaş arası öğrencilerin tatillerin en verimli şekilde geçirebilmeleri için çeşitli bilimsel aktiviteler gerçekleştirdi. Öğrenciler bilimsel atölye çalışmalarıyla; merak, öğrenme ve dayanışma duygularını geliştirme fırsatı buldu. Teknoloji, STEM+A (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik), MAKER ve Data olmak üzere 4 farklı temada gerçekleştirilen atölyelerde kullanılan materyaller katılımcıların evlerine gönderilirken; öğrenciler teknolojik altyapılarını güçlendiren kodlama, elektronik ve 3D tasarım gibi atölye çalışmalarına uygulamalı olarak katılım sağladı. Pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu da 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Konya Bilim Merkezi’ndeki etkinliklerden haberdar olmak isteyenler Konya Bilim Merkezi’nin ww.kbm.org.tr web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebiliyor.

KONYA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ BU KİTAPÇIDA



Konya’nın okuma kültüründe önemli bir boşluğu doldurduğu gözlenen Konya Kitapçısı’nda şehrin kültür ve tarihine ilişkin yayınlanan kitaplara raflarda ağırlıklı olarak yer verilirken ayrıca çini atölyesinde üretilmiş çinilerin yanı sıra Konya kültürünü yansıtan birbirinden şık hediyelik eşyalar da alıcılarını bekliyor. Konya Kitapçısı’nda klasik düşünce dünyamızın temel parametrelerini içeren İslam Düşünce Atlası da ilgi toplayan eserler arasında yer alıyor. Konya Kitapçısı; Selçuklu Kongre Merkezi, Mevlâna Kültür Merkezi, Otogar ve Kültür AŞ Genel Müdürlüğü’nde bulunan satış noktalarıyla birlikte www.konyakitapcisi.com’da online olarak da faaliyet gösteriyor.

EBA TV’YE BİLİMSEL İÇERİKLİ FİLMLER HAZIRLANDI



Konya Bilim Merkezi, uzaktan eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamında TRT EBA TV’de yayınlanan derslerde öğrencilere yönelik bilimsel içerikli filmler hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TRT işbirliğiyle uzaktan eğitim programına katkı sağlamak ve öğrencilere bilimi sevdirmek amacıyla hazırlanan bilimsel içerikli filmlerin 6 farklı temadan oluştuğunu vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Videolarda eğlenceli ve öğretici bir üslup kullanılırken öğrencilerimiz bu sayede bilimin eğlenceli yönünü bir kez daha görmüş oldu. Toplam 60 dakika süren bilimsel filmlerin ders aralarında bölümler halinde gösterimi yapıldı. Bütün öğrencilerimizi filmlerde gördükleri içerikleri yerinde keşfetmek için ilk fırsatta Konya Bilim Merkezimizi de bekliyoruz” dedi.