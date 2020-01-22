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  3. Başkan Erdoğan'dan, Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan, Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan, Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

Başkan Erdoğan TEMA Vakfı'nın kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı nedeniyle merhum Karaca' nın kızı Yeşne Karaca'yı ve Vakıf kurucularından Nihat Gökyiğit'i telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

Başkan Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

(AA)


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