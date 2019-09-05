Başkale'de toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipler, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 4 Eylül 2019 tarihinde ‘Şehit Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan operasyonu başlandı. Yapılan operasyon neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi, Nenehatun kırsalında 5 Eylül 2019 tarihinde; 1 adet EYP düzeneği toprağa gömülü vaziyette 12 kilogramlık mutfak tüpü,1,5 metre kablolu vaziyette ele geçirilerek yerinde imha edildi” denildi.

İHA