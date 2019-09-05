Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6816
  • 6,2917
  • 280.24
  • 100408
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkale'de toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Başkale'de toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Başkale'de toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristler tarafından toprağa gömülü olduğu tespit edilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) olay yerinde imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipler, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 4 Eylül 2019 tarihinde ‘Şehit Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan operasyonu başlandı. Yapılan operasyon neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi, Nenehatun kırsalında 5 Eylül 2019 tarihinde; 1 adet EYP düzeneği toprağa gömülü vaziyette 12 kilogramlık mutfak tüpü,1,5 metre kablolu vaziyette ele geçirilerek yerinde imha edildi” denildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Şahin'den rekor talep
Murat Boz'dan iddialı paylaşım!
Ziynet Sali düğün tarihini açıkladı
Demet Akalın: Okan benimle ilgilenmiyor
Demet ve Ezgi pişti oldu!
<p>Olay, geçtiğimiz gece Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu sokak üzerinde meydana geldi. Ed

Motosikleti Önce Denedi Sonra Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Stalin hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 14 bilgi

Facebook’ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı