Başhekim Doç. Dr. Kutlubay: Çember daraldı, virüs her an kapınızı çalabilir

Sağlık çalışanlarının virüse yakalanması kaçınılmaz hale geldi. Onlardan biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay oldu. Evde izole olarak virüsü yenen ve görevinin başına dönen Doç. Dr. Kutlubay, o zorlu süreci şöyle anlattı:

BENİ ÇOK SARSTI



“18 gün önce dermatoloji uzmanımız ve asistanımızın testi pozitif çıkınca bütün klinik şüphelendik. İlk testimiz negatif çıktı ama 2 gün sonra ağrılarım başladı. Tekrar test yaptırdım pozitiftim. O meşhur buzlu cam görüntüsü bende de oldu. 15 gün evde izole oldum. Bel ağrım çoktu, tat ve koku kaybım vardı. Şu anda yüzde 70 düzeldi. En son iki test yapıldı ve ikisi de negatif. Şimdiye kadar ağır grip geçirdiğim de oldu ama beni hiç bu kadar sarsan bir hastalık olmadı. Açıkçası çember daralıyor. Artık çok fazla pozitif vaka var. Eş, dost, sağlık çalışanı herkes hasta. Kurallara uyulmazsa Kovid her an kapıyı çalabilir.”