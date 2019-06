Başbuğ'dan çarpıcı İdlib açıklaması: Gün gibi ortada

TM Dijital Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Suriye rejim güçlerinin Morek bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına gerçekleştirdiği saldırıya anında karşılık verildiği belirtildi.



Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 24 TV’de Moderatör Hafta Sonu programında bölgeden gelen sıcak gelişmeleri değerlendirdi.



Suriye rejiminin bu saldırıları tek başına yapamayacağına dikkat çeken Coşkun Başbuğ, “Rusya’nın ağır hâkimiyetinde olan rejimin bu saldırıları tek başına yapamayacağı gün gibi ortada. İdlib Astana mutabakatının ana konusudur. Astana zirvesine ilk çıktığımızda Suriye’nin en güney noktasına inene kadar olan bölgede dört kritik alan tespit ettik. İran ve Rusya ile birlikte her bölgenin belirli kesimlerini bu koridora dâhil ettik. Fakat İdlib’in tamamını güvenli bölge alanına aldık.” dedi.



İdlib bölgesinin her an patlamaya hazır bir bölge olduğunu belirten Başbuğ, “Metrekareye düşen insan nüfusu bakımından dünyada Gazze’den sonra ikinci bölge haline geldi. Üç buçuk milyondan fazla nüfusun neredeyse tamamı kadın, çocuk, kimsesiz ve suçsuz insanlar. Bu insanlar arasında terörün ve teröre destek verenlerin sevdiği sızmalar gerçekleşti.” diyerek sözlerini tamamladı.