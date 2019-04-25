Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,95
  • 6,6403
  • 244.364
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Başbakan'a söylemeye utandım'

'Başbakan'a söylemeye utandım'

'Başbakan'a söylemeye utandım'

650. Tarihi Kırkpınar'ın Edirne Belediyesine maliyetinin 1 milyon 200 bin lira olduğu bildirildi.

x

Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirmek üzere, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, Kırkpınar'ın belediyeye yüklü bir maliyeti olduğunu söyledi.

Sedefçi, maliyetin büyük olmasına rağmen, Kırkpınar'ın Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Şuan kaba bir hesap yaptırdım 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin maliyeti belediyemize 1 milyon 200 bin lira oldu. Ama yapılan reklam bunun çok üzerinde, buna değdi. Müthiş bir tanıtım yaptık. Edirne 12 gün boyunca karnaval havasında günler yaşadı. Güreşler dört dörtlük geçti. Konserler, otel masrafları, güreşçilerin ağırlanması, dağıtılan ödüller belediyemize epey bir masraf oluşturdu.

Ben şeref tribününde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la otururken, maliyeti söylemeye utandım. Kültür Bakanlığı yetkilileriyle görüştüm bir miktar para çıkarılacakmış. Hayati Yazıcı bakanımızın da 400 bin lira sözü var, o da gelirse bir nebze rahatlarız.''

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 katlı lüks villaya baskın!

Cenk Tosun sahada sert evde romantik