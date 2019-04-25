'Başbakan'a söylemeye utandım'

Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirmek üzere, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, Kırkpınar'ın belediyeye yüklü bir maliyeti olduğunu söyledi.

Sedefçi, maliyetin büyük olmasına rağmen, Kırkpınar'ın Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Şuan kaba bir hesap yaptırdım 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin maliyeti belediyemize 1 milyon 200 bin lira oldu. Ama yapılan reklam bunun çok üzerinde, buna değdi. Müthiş bir tanıtım yaptık. Edirne 12 gün boyunca karnaval havasında günler yaşadı. Güreşler dört dörtlük geçti. Konserler, otel masrafları, güreşçilerin ağırlanması, dağıtılan ödüller belediyemize epey bir masraf oluşturdu.

Ben şeref tribününde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la otururken, maliyeti söylemeye utandım. Kültür Bakanlığı yetkilileriyle görüştüm bir miktar para çıkarılacakmış. Hayati Yazıcı bakanımızın da 400 bin lira sözü var, o da gelirse bir nebze rahatlarız.''

AA