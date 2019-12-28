Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.42
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Başbağlar Katliamı' davasının faillerini yargılamıştı! Emekli hakimden acı haber

'Başbağlar Katliamı' davasının faillerini yargılamıştı! Emekli hakimden acı haber

'Başbağlar Katliamı' davasının faillerini yargılamıştı! Emekli hakimden acı haber

İzmir’in Bornova İlçesi’nde “Başbağlar Katliamı” davasının faillerini yargılayan eski İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72), geçirdiği felç sonrası yatağa bağlı yaşadı.

Önceki gün ise evinde fenalaşan Oylupınar, hayatını kaybetti. Oylupınar, Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’ne bağlı Başbağlar Köyü’nde 5 Temmuz 1993’te teröristlerce katledilen 33 sivilin faillerini yargılamıştı. Oylupınar’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.

(AA)


11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
Eski eşlerin dansı sosyal medyayı salladı!
Alp Navruz o diziyle dönüyor!
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'

Başkan Erdoğan Yerli Otomobilin Direksiyonunda

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Sağlık Bakanlığı atama taban puanları açıklandı! KPSS 2019/7 ortaöğretim, lisans ve ön lisans puanları..