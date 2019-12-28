'Başbağlar Katliamı' davasının faillerini yargılamıştı! Emekli hakimden acı haber
İzmir’in Bornova İlçesi’nde “Başbağlar Katliamı” davasının faillerini yargılayan eski İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72), geçirdiği felç sonrası yatağa bağlı yaşadı.
Önceki gün ise evinde fenalaşan Oylupınar, hayatını kaybetti. Oylupınar, Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’ne bağlı Başbağlar Köyü’nde 5 Temmuz 1993’te teröristlerce katledilen 33 sivilin faillerini yargılamıştı. Oylupınar’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.
(AA)