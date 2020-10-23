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23 Ekim 2020 Cuma 17:36 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın söndürüldü

Başakşehir'de plastik fabrikasında yangın söndürüldü
AA

Başakşehir'de plastik ham madde üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'de plastik ham madde üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

AA'nın aktardığı habere göre, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde plastik ham madde üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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