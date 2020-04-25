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  3. Başakşehir'de hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı

Başakşehir'de hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı

Başakşehir'de hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanan hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yaşları küçük 2 şüpheli, çalıntı olduğu belirlenen bir motosikletle, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kayabaşı köyü Akar Caddesi'nde polise ateş eden şüpheliler, motosikleti bırakarak boş arazide kaçmaya devam etti.

Başakşehir'deki hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı ...

Yaya olarak devam eden kovalamacada şüphelilerden biri bacağından yaralanarak etkisiz hale getirildi ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli gözaltına alınarak Başakşehir Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları arazide ve motosiklet üzerinde delil çalışması yaptı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca ...

Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA


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