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  3. Başakşehir'de havaya ateş açan kişi ikna edilerek gözaltına alındı
30 Ağustos 2020 Pazar 08:15 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de havaya ateş açan kişi ikna edilerek gözaltına alındı

Başakşehir'de havaya ateş açan kişi ikna edilerek gözaltına alındı
AA

İstanbul Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçarak elindeki silahla bir binaya saklanan şüpheli, polis tarafından ikna edildi. Şüpheli, müzakereci polislerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu teslim oldu.

Kayaşehir Gazi Yaşargül Caddesi'nde, şüphe üzerine bekçiler tarafından durudurulan bir kişi, daha sonra belindeki silahı güvenlik ekiplerine doğrultarak kaçmaya başladı.

Bekçiler, "dur" ihtarına uymayarak elindeki silahla kaçmaya çalışan şüphelinin ayak hizasına ateş etmeye başladı. Bir binanın önüne gelindiğinde belindeki silahı çıkararak başına dayayan ve kendine zarar vereceğini belirten şüpheli binaya saklandı.

Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürü, Asayiş Şubeden müzakereci polis ve özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, müzakereci polisin saatler süren ikna çabalarının ardından şüpheli silahıyla birlikte teslim alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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