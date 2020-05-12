Başakşehir Şehir Hastanesine Japon basınından övgü: Japonya'nın en büyüğünden daha büyük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, açılışına günler kala Japon basınına gündem oldu.

Takvim.com.tr'nin yer verdiği habere göre, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına da yer veren Japon basını Japonya'nın en büyüğü olan "Fujita Üniversitesi Hastanesinden daha büyük" ifadelerine yer verdi.

Japon basınında yer alan haberlerde, koronavirüs tedavisinde büyük rol oynayacağı bildirilen hastanenin koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladığına dikkat çekildi.

JAPONYA BAŞBAKANI ABE, TELEKONFERANS İLE KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren Japon basını, Başakşehir Şehir Hastanesinin 21 Mayıs'ta yapılacak açılışına Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de telekonferans ile katılacağını duyurdu.