Başakşehir Hastanesi PKK'nın hedefi olmuş
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda henüz inşaat aşamasındayken, şantiyede görevli PKK'lı iki işçi Selçuk A. ve Ömer Y. tarafından üç kez yangın çıkarılarak sabote edildiği öğrenildi.
2 KEZ YAKMA TEŞEBBÜSÜ
Şüphelilerin yangından bir ay önce yangın tüpünü boşaltırken çektikleri videolar ele geçirildi. İki PKK’lı tutuklanırken hazırlanan iddianamede kasten çıkarılan yangının şantiye görevlileri tarafından söndürüldüğü belirtildi. Yangın alanının çıkarıldığı şantiyenin çeşitli yerlerine ‘Yakında bütün hastaneyi yakacağız, Kobani, Amed, Apo, PKK’ şeklinde yazıldığı belirtildi.