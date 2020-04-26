Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9611
  • 7,5422
  • 386.679
  • 98759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başakşehir Hastanesi PKK'nın hedefi olmuş

Başakşehir Hastanesi PKK'nın hedefi olmuş

Başakşehir Hastanesi PKK'nın hedefi olmuş

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda henüz inşaat aşamasındayken, şantiyede görevli PKK'lı iki işçi Selçuk A. ve Ömer Y. tarafından üç kez yangın çıkarılarak sabote edildiği öğrenildi.

2 KEZ YAKMA TEŞEBBÜSÜ

Şüphelilerin yangından bir ay önce yangın tüpünü boşaltırken çektikleri videolar ele geçirildi. İki PKK’lı tutuklanırken hazırlanan iddianamede kasten çıkarılan yangının şantiye görevlileri tarafından söndürüldüğü belirtildi. Yangın alanının çıkarıldığı şantiyenin çeşitli yerlerine ‘Yakında bütün hastaneyi yakacağız, Kobani, Amed, Apo, PKK’ şeklinde yazıldığı belirtildi.


Omzunda kuzu, elinde Türk bayrağı

Omzunda kuzu, elinde Türk bayrağı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk pilot Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi

Lemurların sevimli halleri