Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tüm etaplarının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.

Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan tarafından, Japonya Başbakanı Bay Abe’nin online katılacağı törenle tüm etaplarında hizmet vermek üzere yarın saat 13.00’te açılıyor. Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/81IO47xlGP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020

(AA)