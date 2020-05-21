Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan öneli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ŞİNZO ABE VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Japonya Başbakanı Şinzo Abe törene videkonferans ile katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Abe şu açıklamalarda bulundu:

Başkan Erdoğan, bana törene katılmam için nazik bir davette bulundu. Küresel sorun olan koronavirüs nedeniyle İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadı. Ama buradan katılabilmekten mutluluk duyuyorum. Ne kadar uzakta da olsam kalbim Sayın Erdoğan ve Türkiye ile beraberdir.

Bu hastanede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. En son teknoloji ile donanmış, en büyük hastanelerden biridir.

Bu hastanenin aslında haziranda hayata geçmesi planlandığını biliyorum. Başkan Erdoğan'ın çabalarıyla açılışın erkene alındığını, bir kısım koronavirüs vakaları için kullanıldığını biliyorum.



Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.45 sıralarında helikopterle Huber Köşkü’nden ayrılarak açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helikopteri hastanenin çatısında bulunan piste iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerle birlikte hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, ilgililerden bilgi aldı.