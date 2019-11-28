Barzani: PKKnın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasına karşıyız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda görüştü.

Görüşmede, IKBY Başbakanı Barzani, "PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" dedi.