Barkodlu seyahat

Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır” diyerek şunları kaydetti:

2. DALGA BEKLEMİYORUZ



“Hastalıktan hiç kaybımızın olmadığı günlerin geleceğini düşünüyoruz. Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Tedbirleri ilk plana alıyoruz. Erken umut, tedbirleri önemsiz kılmasın. Önümüzdeki dönemde ikinci bir dalga beklemiyoruz.Tabii kontrollü sosyal hayatın gereklerini yapma konusunda çaba gösterirsek.”

“Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası daha özgür olacak. Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz. Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. OSB’lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3.5. Yani çok düşük.”

SEYAHATLERDE ‘HES KODU’ DÖNEMİ



Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde giriş kartı olacak. Bu uygulama üzerinden SMS ile HES kodu alınacak.Her paylaşımda farklı bir HES kodu oluşturulacak. Şehirlerarası yolculuklarda mobil uygulamadan alınacak bu kodla uçak ve tren seyahati yapılabilecek. Bir vakaya rastlanırsa takibi yapılacak.”

BULAŞMA HIZI 0,72’YE DÜŞTÜ



“Türkiye’de giderek salgının etkisinin azaldığını çok rahat söyleyebiliriz” diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Virüsün bulaşma hızı 1,56’dan 0,72’ye düştü. Bu her geçen gün oranın düştüğünü, bulaşıcılık hızının azaldığını gösteriyor. 160 binlerde olan vaka sayımıza rağmen yatak doluluk oranımız yüzde 30-32’leri, yoğun bakım yüzde 62’leri geçmedi.”

HER İŞ YERİNE ÖZEL REHBER



Bakan Koca iş yerlerinde alınacak önlemlerle ilgili de açıklamalarda bulundu: “Yeni dönemin pandemi açısından bazı standartlarını belirledik. Riskli hareketliliğin olduğu kavşak noktalarına, hava alanlarına, organize sanayi bölgelerine test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Bugünden itibaren iş yerlerinin girişinde, kuralları gösteren afiş ve çalışma rehberleriyle karşılaşacaksınız.”

65 YAŞ ÜSTÜNE 1 AY MEMLEKET İZNİ



“Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşlarımız eğer memleketlerine gidecekse kaymakamlıklar tarafından 1 aylık tek yönlü seyahat izni verilecek. Büyüklerimizin yanlarında en fazla 2 refakatçi bulunacak.”

SINAV ANINDA MASKE ÇIKARILABİLİR



LGS ve YKS’ye girecek öğrenciler için Bakan Koca şunları söyledi: “Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek. Mesafe korunabiliyor ise Bilim Kurulu sınav anında maskesini çıkarmasını öneriyor.”