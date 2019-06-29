Barış Yarkadaş'ın o sözlerine tepki yağdı! 'Özür dilesin'

CHP'li Barış Yarkadaş'ın, katıldığı bir televizyon programında başörtülülere yönelik "Bunlar hakim olamaz, olmamalı" sözleri büyük bir infiale neden oldu. Birçok kesimden bu ifadelere tepki geldi.

Yarkadaş'ın bu çağdışı söylemlerini AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özlem Zengin, Ak Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, için yorumladı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN:

Böyle bir şeyler duyunca iç daralması yaşıyorum. Tam diyorsunuz ki her şey bitti. İnsanlar sizi anladı. Bir bakıyorsunuz en başa gelmişsiniz.

"HİÇBİR ZAMAN ÖZÜR DİLEMEDİLER"

Senelerce başörtüsü yüzünden kadınlara zulüm edenler içlerinde siyasi partiler de var. Bunun en başında CHP geliyor. Bu yaklaşım içerisinde olanlar, bu yasaklar ortadan kalkınca hiç helalleşmediler. Hiç gerçek manada özür dilemediler. Bir donma hali oldu sanki. Durdu öylece zaman. Daha dün genel kurulda oldu. ‘Evet haklıydınız’ sözlerini kullanmakla beraber alttan alta en ufak bir boşluk bulduklarında bu tezi yeniden canlandıracak bir ruh haline bürünüyorlar. Bazen sıradan bir vatandaşın metroda yaptığı, bazen kamuoyunun tanıdığı bir kişi. Günün sonunda rahatsız edici olan bu zihniyetin kaybolmaması. AK Parti iktidarında hiçbir başı açık kadın yoktur ki, böyle bir cümleye maruz kalsın. Böyle bir cümle duyuldu mu? Türkiye’de başı açık kadın hakim olamaz. Başı açık kadın milletvekili olamaz.” Böyle bir şey oldu mu?

" BAŞÖRTÜLÜ KADINDAN ELBETTE HAKİM OLUR"

Toplumsal barış adına muazzam bir şey başarıldı. Türkiye’de siyaset adına temel bir problemini aştı. Başörtüsü problemini aştı. Gençler beraber üniversiteye gidiyor, milletvekili olabiliyorlar. Elbette ki hakim olur. Kafalarda şöyle bir problem var: Başı açık olmak normal, başörtülü olmak anormalmiş gibi bir fikir akıllarının hala arka planında var. İnsanlar kendi fikirlerine rağmen adildirler. Hepsinin kafasında bir fikir vardır. Giydikleri kıyafetten, kullandıkları objeden, tercih ettiği kelimelere kadar aslında her şey bellidir.

"ARAÇLARINIZI ALTINIZDAN ALACAĞIZ" DİYENLER VAR

Ama ona rağmen hukuk karşısında adil olmasını beklersiniz. Mesleği yaparken adil karar vermesini beklersiniz. Hakikaten üzülüyorum. Tekrar tekrar bu konuyu konuşmaktan üzüntü duyuyorum. Çok yeni bir olay Belediye Başkan Yardımcısı arkadaşımız anlattı. Otobüs durağında duruyor. Orada duran birisi, belediyenin kendisine tahsis etmiş olduğu aracı göstererek “Yakında bu arabayı altınızdan alacağız” diyor.

"AK PARTİLİ HİÇBİR SİYASETÇİDEN BÖYLE BİR ŞEY DUYAMAZSINIZ"

Bende kırmızı plakalı bir araç kullanıyorum. Bu araba devletin hukuken bana verdiği bir durum. Bu hıncı anlamıyorum. Burada siyasilerin ortaya koyduğu yaklaşımların dışa tezahürüdür. AK Partili hiçbir siyasetçiden AK Parti’ye oy versin vermesin hiçbir kadının yaşam hakkına müdahale ettiğini göremezsiniz. Biz bu ülkede herkes için adalet istiyoruz. Ya iyi bir söz söylesinler ya da sussunlar.

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ LEYLA ŞAHİN USTA:

2019’da hala bunları konuşmak üzücü bir şey. Bazı insanların kafasında başörtüsü fikrini değiştirmek mümkün gözükmüyor. Yarkadaş’ın sözleri de bu yönde. “Biz herkesi kucakladık” diyen CHP’nin hala eski zihniyetinde olduğunun bir göstergesidir.

"BUNLAR GERİKAFALI İNSANLAR"

Çıkıp inşallah özür diler. Mesleğini yerine getiren birçok hanımefendi var. Kıyafet üzerinden mesleği üzerinden yorum yapmasını doğru bulmuyorum. Hak ve adalet açısından bunların konuşulması çok abes. Bu tamamen geri kafalılığın bir ürünü. Bunlar fosilleşmiş fikirler. Bu insanlar kendi düşünce yapılarındaki sığlıklarını ortaya koyuyorlar. Yazık, gerçekten çok yazık. Bu ülkede milletvekilliği yapmış bir insanın bu tür şeyleri söylemesi hoş değil. Çıkıp bütün başörtülülerden özür dilemesi gerekir. Bu gerikafalı insanlar bu geri düşüncelerini artık dile getirmezler.

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ RAVZA KAVAÇKI KAN:

Türkiye bu ayrımcı dili ve bu tartışmaları çoktan geride bırakmıştır. Vaktiyle ülkemizde inancından dolayı kadına yönelik şiddetli ayrımcılık bu ülkeye çok vakit kaybettirdi.

"BU SÖYLEMİ GERİCİ OLARAK GÖRÜYORUM"

1999’da seçilmiş bir milletvekiline “Bu kadına haddini bildirin” cümlesine maruz kalmıştır. Kadına seçme ve seçilme hakkı 1934’te verildi ama ancak 2015’te başörtülü vekiller yemin edebildi. Bir insanın kılık kıyafeti tarafsızlığına engel değildir. Nötr olmayı kim neye göre ayarlamıştır. Bu tür konuları gündeme getirmek kimsenin faydasına değil. Bu tür söylemleri tarihin karanlık sayfalarına gömdük. Bu tür söylemlerin hiçbir geçerliliği yok. Bu çağda bu söylemi gerici bir söylem olarak görüyorum.

(Haber7)