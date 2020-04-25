Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a 'ifşa'dan 18 yıl istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV'nin şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimliklerini ifşa etmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.
HİLAL YILDIRIM
MİT Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 1’i firari, 6’sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmekle suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu hakkında 7 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi.