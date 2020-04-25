Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a 'ifşa'dan 18 yıl istendi

HİLAL YILDIRIM



MİT Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 1’i firari, 6’sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmekle suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu hakkında 7 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi.