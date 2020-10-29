29 Ekim 2020 Perşembe 17:30 | Son Güncelleme:
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."