Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."