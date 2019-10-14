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Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek

Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ve Amasya'da ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi, ay ve yıldız figürü oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cemal Dikici İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin bulunduğu alanın ortasında ise Türk bayrağı açıldı.

AMASYA

Amasya'da da ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla program düzenlendi.

Asker kıyafetleri ile ay-yıldızlı tişörtler giyen öğrenciler, şiirler ve marşlar seslendirdi, askerlere yazdıkları mektupları okudu. Okul bahçesinde ay ve yıldız figürü oluşturan öğrenciler, "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı.

(AA)

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