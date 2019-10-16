'Barış Pınarı Harekatı'na katılmaya hazırım'

Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’ne bağlı Kumluca Köyü’nde yaşayan Yasin Kaya’nın, 2015 yılında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için gelmesiyle oturma eylemi yapan aile sayısı 55’e çıktı. Gözyaşları içinde kızına teslim olması için çağrıda bulunan baba fenalaştı. Terör örgütü PKK tarafından, 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise, “Oğlum HDP’liler tarafından kaçırıldı. ‘Kürtleri savunuyoruz’ diyerek, Kürt çocuklarını öldürüyorlar. Kendi çocuklanın eline keman, bizim çocuklarımızın eline silah veriyorlar” dedi. Bingöl, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiğini de kaydederek, “Oğlumun devlete teslim olmasını istiyorum. Türk devleti merhametli bir devlettir. Barış Pınarı Harekatı’nı her zaman destekliyorum. Ben de harekata katılmaya hazırım, canımı seve seve feda ederim. Çünkü 81 milyon insan için buradayım” dedi.