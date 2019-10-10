Barış Pınarı Harekatı son dakika haberleri: 10 Ekim Barış Pınarı Harekatı son durum nedir?

Barış Pınarı Harekatı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Suriye operasyonu Barış Pınarı Harekatı son durum nedir? Fırat’ın doğusuna düzenlenen harekat 9 Ekim’de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını bizzat duyurdu. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana dek 109 terörist öldürüldüğünü bildirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek." cümlelerine yer verdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI SON DAKİKA HABERLERİ

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İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı'nda yaşananlar:

14.47: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

14:04: Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

13.25: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana dek 109 terörist öldürüldüğünü bildirdi.

13:01: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek"

12:59: TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.



12.16: Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedeflerinin vurulduğu Rasulayn'da aşiretler, bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor. Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye'den destek istedi.

12.13: Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.



10.43: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."

09.47: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

09.43: TSK ve Suriye milli ordusu Resulayn'da iki köyde kontrolü sağladığı iddia edildi

09.08: Barış Pınarı harekatında komandolarımız ve Suriye Milli Ordusu Fıratın Doğusu'nda ilerliyor. Mehmetçik tarafından dün akşam saatlerinden itibaren Tel Abyad’daki terör hedefleri yoğun topçu ateşiyle vuruldu. Gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı. Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmadı. Sabah saatlerinde Suriye’nin kuzeyindeki hedeflere atışlar yeniden başladı. Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

03.13: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sürmekte olan operasyonla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken önceliği sivil halkın zarar görmemesidir."

02.00: MSB: Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor

00.47: Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı operasyondan dolayı Türkiye'ye karşı bir yaptırım tasarısı hazırladı. Söz konusu tasarıda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin lider kadrosu hedef alındı.

00.20: Zor duruma düşen terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.

00.18: Askeri araçlardan oluşan konvoy, Akçakale'den Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

00.16: Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

23.31: Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı.

23.27: Külliye'deki Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi. Toplantı 5,5 saat sürdü.

23.10: ABD Başkanı Trump: "PKK, Türkiye'nin düşmanı, uzun yıllardır mücadele ediyorlar. Türkler aynı bizim gibi DEAŞ'lıların serbest bırakılmasını istemiyor. Obama'nın PKK ile anlaşması büyük hataydı."

23.07: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

23.01: İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı. Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

22.56: Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları ile Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden sevk ve idare etti.

22.20: Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı."

22.08: Harekatın başladığı saat 16.00'dan bu yana 55 terör hedefi imha edildi.

20.47: ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemediğini ve operasyon bölgesinde hiçbir Amerikan askerinin bulunmadığını belirtti. Trump, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor. Türkiye sivilleri, Hristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu." dedi.

20.44: Terör örgütü PKK/YPG'nin iletişim ve haberleşme ağını oluşturan noktalar vuruldu.

19:55: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak."

19.45: Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti.

19.44: Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

19.10: AA'nın geçtiği son habere göre Türk savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı. Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu. Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor. Öte yandan TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.

18.55: Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullarda; Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

18.30: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.

18.15: Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan PKK/YPG'li teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

18.04: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye topraklarını Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız. PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz." dedi.

17.59: Suriye Milli Ordusu, sivillere çağrı yaparak terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden uzak durmalarını istedi.

17.58: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK ve SMO tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı." diye konuştu.

17.56: Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye'nin terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarına karşı bir açıklamada bulundu. Juncker, "oluşturulacak güvenli bölge için ödeme yapılmayacağını" söyledi.

17.45: Sınır hattındaki bazı bölgeler Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.

17.40: Tel Abyad ve Resulayn'da 25 kilometre içerdeki mühimmat depoları vuruluyor. Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de ise sokaklarda mehter marşları duyuluyor.

17.39: Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan iki havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

17.28: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.

17.10: Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda #BarışPınarıHarekatı’na başladı."

17.03: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla (SMO) birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor. Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

16.50: Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hava hareketliliği yaşanıyor.Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor. Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

16.30: Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan "Barış Pınarı Harekat Planı" Türk Silahlı Kuvvetlerince saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak,sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.