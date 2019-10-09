Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın resmen başladığını duyurdu. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır.” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’nın amacına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edileceğini vurguladı.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.”

Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize başarılar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarından kısa süre önce terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Resulayn’da birkaç patlama meydana geldiği ve bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

ABD BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAREKAT BİLGİLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasını emrini verdikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak harekat ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Sayın Şentop’a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

DİYARBAKIR'DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.

Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

OBÜS ATIŞLARIYLA VURULUYOR

"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.