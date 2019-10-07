Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı Suriye operasyonu son dakika ne zaman başlayacak?

“Barış Pınarı Harekatı nedir?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Barış Pınarı Harekatı Suriye operasyonu son dakika ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti" dedi. 7 Ekim'de Başkan Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik, kararlılığımız devam ediyor." dedi. Reuters'te yer alan habere göre, ABD birliklerinin, Türkiye'nin hedefinde olan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden çekilmeye başladıkları bildirildi.

RUSYA: TÜRKİYE’NİN KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK EYLEMLERİNİ BİLİYOR VE KABUL EDİYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz." dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi." ifadesini kullandı..

ANKARA'DAN EMİR BEKLİYORLAR: PKK'NIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK´nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO´nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, 'Ankara´dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat´ın doğusuna geçip PKK´nın kökünü kazıyacağız' dedi.

REUTERS: ABD GÜÇLERİ TÜRKİYE SINIRINDAN ÇEKİLİYOR!

Reuters'te yer alan habere göre, ABD birliklerinin, Türkiye'nin hedefinde olan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden çekilmeye başladıkları bildirildi.

AA'da yer alan habere göre; ABD'ye ait askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'dan çekilmeye başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik, kararlılığımız devam ediyor." dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan güvenli bölge açıklamasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili olarak, akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Zaten biliyorsunuz yeni bir şey değil, bayağı geçmişi olan bir şey. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Şimdi dün akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil."

BEYAZ SARAY'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı. ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi. Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denildi.