Uzun, kısa, resimli Barış Pınarı Harekatı mesajları: Barış Pınarı Harekatı mesajları, sözleri sizlerle

Barış Pınarı Harekatı mesajları, sözleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasına girdi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nun bugün ikinci günü. Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandoları desteklemek isteyenler uzun, kısa, resimli Barış Pınarı Harekatı mesajlarını araştırıyor. İşte Barış Pınarı Harekatı mesajları, sözleri..

BARIŞ PINAR HAREKATI MESAJLARI

Allah yardımcınız olsun

Allah’ım, ÜMMET ve MİLLET derdi ile dertlenip, yollara düşen bu KAHRAMAN ORDUYU sen muzaffer eyle Allah’ım

Kutlu Muhammet ordusu MEHMETÇİK, 3 bölgeden kara operasyonuna başladı. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, onları muzaffer eylesin. La Galibe İllallah

Selam şanlı mazimize! Selam yarına!

Selam zafer ordusunun silahlarına!

Ey geçmişin yiğitleri! Selam sizlere!

Ey yarının şehitleri! Selam sizlere!

Bölgenin huzura kavuşması için,ülkemin milliyetçisi,sınırlarımızın güvenliği için ordumuzun duacısıyım.Ba ğımsız Türkiye namusumdur.Allah vatanımı ve evlatlarını korusun

Allah yar ve yardımcınız olsun sizi muzaffer kılsın bu yolda..Tam destek

Allaha emanet olun Allah'ım yardımcınız olsun dualarımız sizinle

Bir kutlu müjde var sabaha

Kavuşur bu millet bahara

Bu kutsal dava hep sürecek

Bin yıllık umudun eseri

Alsancak altında birlikte Türkiye

Fırat’ın Doğusunda başlayan Barış harekatında Türk silahlı kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun...

Ayaklarına taş Ailelerinin gözüne yaş değdirmesin.

Bir an önce görevlerini tamamlayıp dönmelerini nasip eylesin Allah'im.

TÜRK MİLLETİ ONLARLA GURUR DUYUYOR

Allah'tan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyoruz.

Bismillahirmanirrahiym.

Sağ salim geri gelmeleri için dualarımız askerlerimiz için...

Çanakkale ruhu dededen torunlara mirastır.