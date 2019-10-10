Uzun, kısa, resimli Barış Pınarı Harekatı mesajları: Barış Pınarı Harekatı mesajları, sözleri sizlerle
Barış Pınarı Harekatı mesajları arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Fırat'ın doğusuna yapılan askeri operasyon olarak nitelendirilen Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim tarihinde başladı. Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan duyurdu. Kahraman Türk ordusuna desteklerini göstermek isteyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşmak için uzun, kısa, resimli Barış Pınarı Harekatı mesajlarını araştırıyor. Barış Pınarı Harekatı mesajları, sözleri sizlerle..
Barış Pınarı Harekatı mesajları, sözleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasına girdi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nun bugün ikinci günü. Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandoları desteklemek isteyenler uzun, kısa, resimli Barış Pınarı Harekatı mesajlarını araştırıyor. İşte Barış Pınarı Harekatı mesajları, sözleri..
BARIŞ PINAR HAREKATI MESAJLARI
Allah yardımcınız olsun
Allah’ım, ÜMMET ve MİLLET derdi ile dertlenip, yollara düşen bu KAHRAMAN ORDUYU sen muzaffer eyle Allah’ım
Kutlu Muhammet ordusu MEHMETÇİK, 3 bölgeden kara operasyonuna başladı. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, onları muzaffer eylesin. La Galibe İllallah
Selam şanlı mazimize! Selam yarına!
Selam zafer ordusunun silahlarına!
Ey geçmişin yiğitleri! Selam sizlere!
Ey yarının şehitleri! Selam sizlere!
Bölgenin huzura kavuşması için,ülkemin milliyetçisi,sınırlarımızın güvenliği için ordumuzun duacısıyım.Ba ğımsız Türkiye namusumdur.Allah vatanımı ve evlatlarını korusun
Allah yar ve yardımcınız olsun sizi muzaffer kılsın bu yolda..Tam destek
Allaha emanet olun Allah'ım yardımcınız olsun dualarımız sizinle
Bir kutlu müjde var sabaha
Kavuşur bu millet bahara
Bu kutsal dava hep sürecek
Bin yıllık umudun eseri
Alsancak altında birlikte Türkiye
Fırat’ın Doğusunda başlayan Barış harekatında Türk silahlı kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun...
Ayaklarına taş Ailelerinin gözüne yaş değdirmesin.
Bir an önce görevlerini tamamlayıp dönmelerini nasip eylesin Allah'im.
TÜRK MİLLETİ ONLARLA GURUR DUYUYOR
Allah'tan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyoruz.
Bismillahirmanirrahiym.
Sağ salim geri gelmeleri için dualarımız askerlerimiz için...
Çanakkale ruhu dededen torunlara mirastır.