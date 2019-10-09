Barış Pınarı Harekatı canlı izle: Barış Pınarı Harekatı Suriye operasyonu son dakika gelişmeleri

Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın resmen başladığını duyurdu. Başkan Erdoğan, “Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır.” dedi. Terör örgütü PKK/PYD’ye ait mühimmat depoları vuruluyor. Canlı yayında yapılan Barış Pınarı Harekatı yorumlarına ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA…

Savaş uçaklarımız terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat depolarını vurdu.

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın resmen başladığını duyurdu. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır.” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’nın amacına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edileceğini vurguladı.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.”

Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize başarılar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın resmen başladığını duyurmasından kısa süre önce terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Resulayn’da birkaç patlama meydana geldiği ve bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

BAŞKAN ERDOĞANDAN LİDERLERE HAREKAT TELEFONU

Öte yandan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.