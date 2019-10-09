Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8608
  • 6,4362
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Barış Pınarı Harekatı canlı izle: Barış Pınarı Harekatı Suriye operasyonu son dakika gelişmeleri

Barış Pınarı Harekatı canlı izle: Barış Pınarı Harekatı Suriye operasyonu son dakika gelişmeleri

Barış Pınarı Harekatı canlı izle: Barış Pınarı Harekatı Suriye operasyonu son dakika gelişmeleri

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Suriye Operasyonu Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim’de başladı. Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın resmen başladığını duyurdu. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır.” dedi. Haberimiz içerisinden canlı yayında yapılan yorumlara ulaşabilirsiniz.

Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın resmen başladığını duyurdu. Başkan Erdoğan, “Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır.” dedi. Terör örgütü PKK/PYD’ye ait mühimmat depoları vuruluyor. Canlı yayında yapılan Barış Pınarı Harekatı yorumlarına ulaşabilirsiniz.

BARIŞ PINARI HAREKATI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA…

Savaş uçaklarımız terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat depolarını vurdu.

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın resmen başladığını duyurdu. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır.” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’nın amacına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edileceğini vurguladı.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.”

Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize başarılar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın resmen başladığını duyurmasından kısa süre önce terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Resulayn’da birkaç patlama meydana geldiği ve bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

BAŞKAN ERDOĞANDAN LİDERLERE HAREKAT TELEFONU

Öte yandan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var
EDHO, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...
Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum
Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
<p>Hatay’da ilk çocuğuna hamile kalan genç bir kadın, siroz hastası annesine karaciğerinden bir parç

En zor karar: ´Anne mi evlat mı?´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beyaz ekmekle ilgili uyarı! Her gün yiyoruz ama...

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 44'ü tamamlandı