Teröristleri korku sardı! Kılık değiştirmeye başladılar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Hareketi başlatıldı. Gerçekleştirilen ilk bombardımanın ardından PKK/YPG'li teröristler kaçmak için sivil kıyafet giymeye başladılar.