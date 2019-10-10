Teröristleri korku sardı! Kılık değiştirmeye başladılar
Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunca başlatıldı. TSK'ya ait uçakların terör mevzilerini vurmaya başlamasının ardından teröristler kıyafetlerini değiştirerek sivillerin arasına karıştı. İşte o görüntüler...
TM Dijital Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Hareketi başlatıldı. Gerçekleştirilen ilk bombardımanın ardından PKK/YPG'li teröristler kaçmak için sivil kıyafet giymeye başladılar.