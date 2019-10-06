Barış Pınarı Harekatı başladı mı? Suriye operasyonu Barış Pınarı Harekatı son dakika haberleri

Barış Pınarı Harekatı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Barış Pınarı Harekatı son dakika başladı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD’ye rağmen Afrin’i güvenli bölge yaparak 360 bin Suriyeli’yi yerleştirdiğini hatırlattı ve Fırat’ın doğusu için yeni harekatın emrini verdiğini duyurdu. Vatandaşlar yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının askeri eğitimleri Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI MI?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad’a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BARIŞ PINARI" OPERASYONU SİNYALİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." Dedi.

HAMZA TÜMENİ OPERASYON İÇİN HAZIR

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının askeri eğitimleri Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı. Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarından, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 2 bin ÖSO mensubu katıldı.

Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamlanan askeri eğitimin, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında tuttuğu Fırat'ın doğusunda yapılacak olası operasyon kapsamında olduğunu söyledi.

Tatbikata katılan ÖSO mensuplarına, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası operasyon kapsamında karşılaşacakları arazi şartlarıyla mücadele etmek için savaş taktikleri öğretildiğini belirten Ebu Bekir, "Makineli silah kullanımı, yakın dövüş ve sokak çatışmaları eğitimi, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi." dedi.

Ebu Bekir, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için eğitimlerimizi tamamladık. Operasyon için hazırız. Orayı da terör örgütü YPG/PKK'dan temizleyerek barış ortamında bir bölge oluşturulacak." diye konuştu.

HAMZA TÜMENİ

Terör örgütü DEAŞ'a karşı 2015'te kurulan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermişti. Hamza Tümeni, Arap, Türkmen ve Kürt 6 bin 500 kişiden oluşuyor.