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  3. Son dakika.... Bakan Çavuşoğlu'ndan çok önemli Suriye mesajı

Son dakika.... Bakan Çavuşoğlu'ndan çok önemli Suriye mesajı

Son dakika.... Bakan Çavuşoğlu'ndan çok önemli Suriye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye olası harekatla ilgili, "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye olası harekatla ilgili, "Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır." dedi.

"Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şekilde Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız." diyen Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız." ifadesini kullandı.

(AA)

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