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  3. 'Barış Pınarı harekatı, ABD içindeki gizli savaşı alevlendirdi'

'Barış Pınarı harekatı, ABD içindeki gizli savaşı alevlendirdi'

'Barış Pınarı harekatı, ABD içindeki gizli savaşı alevlendirdi'

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, bugünkü köşesinde Barış Pınarı harekatının ABD’de ABD derin devleti ile paralel yapılar arasındaki gizli savaşı alevlendirdiğini yazdı.

Nuh Albayrak’ın yazısı şöyle:

Barış Pınarı Harekâtı başladığından bu yana tabii olarak en fazla ABD’nin tutumunu; Başkan Trump’ın çelişkili açıklamalarını konuşuyoruz. Fakat bu konudaki değerlendirmelerin çok yüzeysel kaldığını görüyoruz. 

ABD’deki “Yahudi etkinliği”ni biliyoruz. Hatta yaygın olan “İsrail, Amerika’nın şımarık çocuğudur” sözünün yerine, “ABD, İsrail’in emir kuludur” demek daha doğrudur. 1947’de Filistin’e “sığıntı” olarak yerleştirilen İsrail, ABD ve Batı’nın sınırsız himayesi sayesinde bu hale gelmiştir. Ayrıca, hayallerindeki İsrail de henüz bu değildir. Irak ve Suriye’nin karıştırılıp parçalanması başta olmak üzere, Mısır darbesinden 15 Temmuz hıyanetine kadar; bölgemizdeki bütün operasyonlar İsrail’in “son şeklini” alması içindir. 

Amerika ve Avrupa’nın 35 yıldır sürdürdüğü PKK desteğine ilaveten, son yıllarda abandıkları “PYD terör devleti” kurma çabası, bu sevdanın final sahnesidir. 

PYD projesinin amacı, Irak, İran ve Türkiye’den koparılacak parçalarla; “Büyük Kürdistan” dedikleri “Küçük İsrail”i kurmaktır. 

O zaman Kürtler, İsrail’in sınır bekçiliğini yapacak, Yahudiler de İsrail’i “Vadedilmiş Topraklar”a kadar rahatça uzatacak. 
Bu planın ilk aşamaları, Suriye ve Irak’ın işgaliyle tamamlandı. Son adım da PYD projesiyle atılacaktı. 
 
ABD'YE RAĞMEN ABD DESTEĞİ...

Ancak projenin, topyekun devlet iradesiyle yürütüldüğünü söylemek yanlış olur. ABD devletinde, ezici bir Siyonist hakimiyeti olduğu bilinen bir gerçek ise de, “Amerikalılık” anlayışının gelişmesiyle birlikte, “Her şey İsrail için” tutumu, her kuruş vergisinin hesabını soran Amerikalılar nezdinde, “Yeter artık” noktasına gelmiştir. 

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