Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

AĞRI'DA İRAN SINIRINDAN TÜRKİYE'YE SIZMAK İSTEYEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada bir kadın terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.