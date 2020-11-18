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  • Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi
18 Kasım 2020 Çarşamba 16:51 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından tünel kazarak sızma girişiminde bulunan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi." 

<p>Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından tünel kazarak sızma girişiminde bulunan 8 teröristin e

Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi

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