Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından tünel kazarak sızma girişiminde bulunan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi."