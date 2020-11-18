18 Kasım 2020 Çarşamba 16:51 | Son Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından tünel kazarak sızma girişiminde bulunan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi."