  • $7,5893
  • 9,2438
  • 458.589
  • 1426.03
  • Haberler
  • Güncel
  • Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2020 Pazar 14:53 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

MSB, "Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" açıklamasında bulundu

<p>Antalya'da kısıtlama saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücüler polislerin üze

Antalya'da dehşet anları: Aracını polislerin üzerine sürdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bugün açılışı yapılan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi havadan görüntülendi

Türkiye'de ilk lityum tesisi açıldı! İşte ilk fotoğraflar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.