Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

MSB, "Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" açıklamasında bulundu

Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi.



Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! ���� pic.twitter.com/nHwfEuodvB