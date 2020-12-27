27 Aralık 2020 Pazar 14:53 | Son Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."
MSB, "Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" açıklamasında bulundu
Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020
Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! ���� pic.twitter.com/nHwfEuodvB