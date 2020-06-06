Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan YPG/PKK'lı terörist yakalandı
06 Haziran 2020 Cumartesi 10:20 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Barış Pınarı bölgesindeki ekili tarlaları yaktığı tespit edilen terör örgütü YPG/PKK üyesi terörist yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, tarım alanlarını hedef alan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Suriye uyruklu S.A.E'nin, Abyad ilçesinde ekili tarlaları ateşe verdiğini ve YPG/PKK için istihbari çalışmalar yaptığını tespit etti.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla S.A.E'yi gözaltına aldı.

Bakan açıkladı: 1 Temmuz'da açılıyor
Belediye Başkanını topa tuttu! ‘Fena halde beceriksiz‘
Affı eleştirenlerin kaçak yapıları var
Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango
Van'da ikinci dalga paniği! Peş peşe ürküten haberler
Bakan Kurum'dan Riva deresi açıklaması

Bakan Kurum'dan Riva deresi açıklaması

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıy

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıyor

Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edild

Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edildi

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak