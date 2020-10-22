Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."