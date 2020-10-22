22 Ekim 2020 Perşembe 13:55 | Son Güncelleme:
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."