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22 Ekim 2020 Perşembe 13:55 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turmedya.com.tr'>can.yildiz@turmedya.com.tr</a></p><p>Editör: <

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