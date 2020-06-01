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  3. Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
01 Haziran 2020 Pazartesi 18:12 | Son Güncelleme:

Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri.. Ankara'da yüksek sesle müzik tartışmasında Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

(TRT HABER)

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Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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