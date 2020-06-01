Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Ankara’da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan elim hadise tüm boyutlarıyla incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2020

(TRT HABER)