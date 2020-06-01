Barış Çakan cinayeti ve gerçekler: Provokatörler yine işbaşında

Ankara’da ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz ettiği için bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Çakan’la ilgili olarak sosyal medya yine yalan panayırına döndü.

ABD’dBarış Çakan’ın babası Nihat Çakan, oğlunun neden bıçaklandığını anlattı

Ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan’ın babası Nihat Çakan, oğlunun cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

AA muhabirine konuşan Çakan, oğlunun neden bıçaklandığına şu sözlerle açıklık getirdi:

“Bunlar dışardayken, aracın içerisindeki 3 kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, ‘Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin’ diyor. Karşı taraf da diyor ki ‘Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?’. Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar. Olay böyle...”e siyahi George Floyd’un ırkçı bir polis şiddeti sonucunda boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestoları Türkiye’ye taşımak için harekete geçen provokatörler, yalan üzerinden kara propaganda faaliyetine başladı.

“Olay, etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinleyenlerin ikaz edilmesiyle başlamıştır”

Ankara Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada maktulün arkadaşı B.A.’nın ifadelerine yer vererek şunları kaydetti:

“İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil; tam aksine, maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.”

“Hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyarandır”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ise, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır.”

Barış Çakan’ın babası Nihat Çakan, oğlunun neden bıçaklandığını anlattı

Ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan’ın babası Nihat Çakan, oğlunun cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

AA muhabirine konuşan Çakan, oğlunun neden bıçaklandığına şu sözlerle açıklık getirdi:

“Bunlar dışardayken, aracın içerisindeki 3 kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, ‘Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin’ diyor. Karşı taraf da diyor ki ‘Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?’. Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar. Olay böyle...”

PROVOKATÖRLER İŞBAŞINDA

Barış Çakan’ın “Kürtçe şarkı dinlediği için bıçaklandığı” yalanı üzerinden yoğun bir kara propaganda yürüten provokatörlere, Türkiye karşıtı tüm odaklar destek verdi.