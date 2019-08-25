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  3. Barınakta yürek sızlatan görüntü 

Barınakta yürek sızlatan görüntü 

Barınakta yürek sızlatan görüntü 

Tunceli’de kayyum döneminde yapılan ve Türkiye’nin en işlevsel doğal yaşam alanına sahip olan sokak hayvanları barınağı, Tunceli Belediyesi tarafından kaderine terk edildi.

Yeni çekilen görüntüler, barınağın içler acısı durumu ortaya çıkardı. Yerel seçimlerin ardından TKP’ye geçen belediye tarafından yönetilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinin çöpünden kedi leşi çıkarması ayrı bir şok yaşattı. 

PİSLİK İÇİNDE 

Barınaktaki durumu anlatan hayvan severlerden Melisa Alpaya, “Hayvanlar aç. Bir hayvanın 13 yavrusu var. Bir tane odada 4 hayvan bir arada. Bu da yanlış. İlaç yok, tıbbi malzeme yetersiz. Gelenlere yeterli diyorlar. Dışarıdan bakım için hayvan getiriliyor. Bu yasak. Bu belediyenin malzemesiyse dışarıdan hiçbir hayvan getirip bakım yapılamaz. Bir kaba su konmuş suyun içi pislik dolu” ifadelerini kullandı. 

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