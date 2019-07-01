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Barınağa terk edildi sevgi hayata bağladı

Barınağa terk edildi sevgi hayata bağladı

Barınağa terk edilen köpek, ölümün pençesinden alındı. İki haftada hayata dönen köpeğe 'Zeyna' adı verildi.

SONER KAN

Adana’da Çakırpare Mahallesi’ndeki hayvan barınağında kemikleri sayılan bir köpek yerel hayvan koruma görevlisi olan Esra Işıkgel’in dikkatini çekti. Işıkgel, sahibi terk ettiği için köpeğin yemeden içmeden kesildiğini öğrendi. Vicdanının sesini dinleyen Işıkgel, 3 gün aradan sonra köpeği kafesten çıkartarak, onu özel bir kliniğe götürdü. Burada kontrolleri yapılan köpeğin, normalde 30 kilo olması gerekirken, 10 kiloya kadar düştüğü ve hayati tehlikesi bulunduğu ortaya çıktı. Korumaya alınan köpek, yıkanıp serum ve vitamin takviyesi yapılıp, kendisine tedavi uygulandı. 

2 HAFTALIK YAŞAM SAVAŞI 

Köpek, yeniden sevildiğini hissedince tam 2 hafta süren bir yaşam savaşı verdi. Bu savaşını kazanıp, yeniden hayata sıkı sıkıya tutunan dişi köpeğe de hayvanseverler, mücadelesi nedeniyle ‘Zeyna’ adını verdi. Zeyna, sadece 2 haftada 6 kilo aldı almasına ama hâlâ kendisini terk eden sahibini endişeli gözlerle bekliyor. Işıkgel, “Zeyna, bir mucize gerçekleştirip hayata tutundu. Şimdi ona mutlu olabileceği sıcak bir yuva arıyoruz” dedi.

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