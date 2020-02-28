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Banknotlar değişiyor! İşte yeni hali

Banknotlar değişiyor! İşte yeni hali

E9 Emisyon Grubu IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar 2 Mart'tan itibaren tedavüle verilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı Kanun'un bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlardaki imzalar, TCMB Başkanı Murat Uysal'la birlikte, 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Emrah Şener'e, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup, IV. tertip 100, 50 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

(AA)


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