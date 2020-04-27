Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi? İşte açılış saati…

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Coronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde salgına yönelik çeşitli tedbirler alındı. Bu tedbirlerden biri de bankaların çalışma saatleri ile ilgili oldu. Bankaların çalışma saatleri değişti mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Banka çalışma saatleri 2020 detayları haberimizde…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bankaların çalışma saatleri, çalışanların geri kalanının evden çalışacak veya idari izinli sayılacak şekilde yönlendirmeleri ile gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Esnek çalışma düzeniyle bankalar açık olmaya devam edecek. Bankalar 12:00- 17:00 arasında hizmet verecek.

Bu süreçte müşterileri ATM'ye yönlendirme ve alternatif kanallar olan cep şubesi, internet şubesi ve çağrı merkezlerini kullanma konusunda teşvik eden banka, ayrıca ATM'lerden kartla ve karekodla günlük para çekme limitlerini müşterilerin işlem kolaylığı için geçici olarak 5 bin liraya çıkardı.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

YAPI VE KREDİ BANKASI

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini de vurguladı.

QNB FİNANSBANK

Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen QNB Finansbank, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

TEB

TEB, korona virüsü salgınının etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi ve şubelerden 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başladı.