Bankalar ne zaman açık? Bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak?

Bankalar ne zaman açık? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bayram, 11 Ağustos tarihinde başladı. Bankalardan para çekecek, bankalara para yatıracak, bankalara ihtiyaç kredisi, bireysel kredi, konut kredisi ya da EFT gönderecek vatandaşlar bayramda bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramdan sonra bankalar hangi gün açılacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BANKALAR NE ZAMAN AÇIK?

Borsa İstanbul'a bağlı olarak çalışan bankalar tüm resmi tatil ve Bayram tatilleri süresince kapalı oluyor. Kurban Bayramı tatilinde kapalı olan bankalar ve resmi daireler 15 Ağustos Perşembe günü hizmet vermeye başlayacak.

BAYRAMDA EFT OLUR MU?

Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile mesai saatleri dışında EFT işlemi yapılabilir. Ancak yapılan işlem, bir sonraki iş günü işleme alınır ve karşı tarafın hesabına aktarılır.Bayram tatili sürecinde yapılan EFT işlemleri perşembe günü hesaplara yansıyacak.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Bu senenin (2019) Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar gününden başlıyor. Arefe günü ise 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Bununla birlikte Bayramın diğer 3 günü hafta içine denk geliyor. Kargolar sitelerinde bayram tatiline ilişkin açıkmalar yapmaya başladı. Açıklama yapan kargo şirketleri şu şekilde:

Yurtiçi Kargo açıklaması: 10 Ağustos arefe günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecek. Bayram süresince tüm şube ve acenteler kapalı olup, kargo alım-teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.

MNG Kargo açıklaması: Değerli müşterlerimiz arefe gününde tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir. Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup hizmer vermeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle tüm şubelerimiz işyeyişine devam edecektir.