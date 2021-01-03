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  • Banka çalışanından büyük vurgun: Taklit imzayla 12 milyon lira kredi çekti
03 Ocak 2021 Pazar 10:34 | Son Güncelleme:

Banka çalışanından büyük vurgun: Taklit imzayla 12 milyon lira kredi çekti

Banka çalışanından büyük vurgun: Taklit imzayla 12 milyon lira kredi çekti
AA

Adana'da bankacı G.K., banka müşterisi olan 5 ayrı firma yetkilisinin imzalarını taklit ederek 12 milyon kredi çekti. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da bankacı G.K., banka müşterisi olan 5 ayrı firma yetkilisinin imzalarını taklit ederek 12 milyon kredi çekti. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA'nın haberine göre Adana'da bir bankada çalışan G.K., iddiaya göre, banka müşterisi olan 5 ayrı firma yetkilisinin imzalarını taklit ederek 12 milyon lira kredi çekti.

PARAYI BAŞKA BİRİNİN FARKLI HESAPLARINA AKTARDI

G.K., 12 milyon lirayı banka personeli olmayan H.A.Ö.'nün farklı bankalardaki hesaplarına aktardı.

BANKA MÜDÜRÜ İHBAR ETTİ

Banka müdürünün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

30 BİN LİRA VE 6 BANKA DEKONTU BULUNDU

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 bin lira ve 6 banka dekontu ele geçirildi.

Bankacı G.K. ile H.A.Ö. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen kardeşi H.Ö. gözaltına alındı.

3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, G.K. ile H.A.Ö. tutuklandı, H.Ö.'ye ise ev hapsi tedbiri uygulandı

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